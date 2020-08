JAKARTA - Sofia Yulinar selaku ibunda Adhisty Zara akhirnya mendengar berita yang mencoreng nama anaknya terkait video tak senonoh. Video tersebut viral sejak Rabu (19/08) malam.

Lewat Instagram Storiesnya, Sofia tak secara jelas membenarkan ataupun membantah bahwa gadis dalam video itu ialah Zara.

Namun, sebagai orangtua, Sofia tetap akan melindungi putrinya dari berbagai tudingan yang dilayangkan pada bintang Keluarga Cemara itu.

Baca Juga: Dua Garis Biru, Film Adhisty Zara yang Kontroversial

"Untuk saat ini tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa dan mental anakku," tulis ibunda Zara, Sofia Yulinar, di akun Instagram Storiesnya, Kamis (20/8/2020).

Di akhir unggahannya, Sofia juga meminta agar netizen tidak menghakimi Zara atas insiden tersebut.

"Stop judging, please. I'm with her no matter what," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, video yang kini banyak tersebar di akun sosial media tersebut berisi rekaman kebersamaan pasangan muda mudi yang diduga Zara dan Zaki Pohan.

Dalam video itu, lelaki yang diduga merupakan Zaki nampak memegang bagian intim seorang gadis sebanyak dua kali.

Sadar bahwa payudaranya dipegang secara sengaja, gadis yang diduga merupakan Zara tersebut justru tertawa. Ia bahkan menyebut bahwa sentuhan tangan sang kekasih di bagian intimnya tersebut tidak terasa.