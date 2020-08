JAKARTA - Berawal dari iseng, Rossa kini menyanyikan lagu Hati yang Kau Sakiti dengan versi Korea. Kini, lagu tersebut cukup viral di media sosial.

Berjudul Sangcheo Badeun Maeum, lagu yang diunggah dalam akun Youtube channel miliknya, hingga kini telah ditonton 109 ribu kali.

Bahkan, sebelum membuat lagu dengan versi rekaman di studio musik, Rossa mengaku sempat membuat rekaman bersama rekannya di rumah.

"Pas awal saya ngerekam hanya di depan TV di rumah ditemani sama road manajer saya. Kita rekam iseng sekali. Saya juga minta keyboardis saya, minta musik yang simple terus kita upload di YouTube dan ternyata jadi viral," ungkap Rossa dalam jumpa pers virtual, beberapa waktu lalu.

Rossa mengungkap bahwa dirinya semat merasa kesulitan saat harus menyanyikan lagu dengan bahasa Korea. Oleh karenanya, Rossa tak segan meminta bantuan orang lain dalam mengucap kalimat dalam bahasa Korea saat menjalani rekaman.

"Susah sekali menyanyikan lirik bahasa Korea. Terutama pengucapan L dan R, sulit aksennya. Pas rekaman dibantu buat menjaga pengucapannya," tukasnya.

Sebagaimana diketahui, saat Rossa mengunggah video Sangcheo Badeun Maeum versi rumahan, seorang Youtuber, Mas Korea Unha, sempat mengira bahwa lagu itu adalah soundtrack dari drama berjudul The World of The Married.

"Lagu ini seperti untuk The World of The Married, faktanya saya tidak tahu apa yang lagu The World of The Married versi Korea karena saya tidak melihat drama Korea itu tapi saya tahu isinya, tapi lagu ini sepertinya untuk The World of The Married," tulis Unha pada Juni lalu.

(edh)