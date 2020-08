JAKARTA - Ron Yuan akan duduk sebagai sutradara untuk sekuel film 47 Ronin. Film pertama 47 Ronin telah tayang di box office pada 2013 silam. Ron Yuan akan mengerjakan film bergenre aksi-fantasi ini digarap rumah produksi Universal 1440 Entertaiment, yang berada di bawah Universal Pictures Home Entertainment.

Dilansir dari Deadline, Yuan mengaku senang bisa menggarap sekuel ini. "Aku sangat senang untuk bisa bekerja dengan Universal dan tim produksi nanti pada film percampuran genre, seni bela diri, aksi, horor, dan film cyber-punk" ujar aktor kelahiran 20 Februari 1973 tersebut.

Yuan juga mengatakan bahwa ia menjanjikan sekuel ini akan menyenangkan sekaligus menegangkan bagi para penonton global.

Ron Yuan berperan sebagai Sersan Qiang di film Mulan versi live-action. Film garapan Niki Caro itu akan tayang 4 September 2020 di Disney+. Ron pernah menyutradarai film Step Up China: Year for the Dance serta Wild Card yang diperankan Jason Statham. Dia juga pernah jadi asisten produksi di film Black and White: Dawn of Justice, Black Dynamite dan Angel of Death.

Film original pertama 47 Ronin yang tayang 2013 menceritakan tentang kisah fiksi dari 47 orang ronin atau sekelompok samurai di kehidupan nyata di abad ke-18. Mereka ingin membalas kematian tuan mereka yang telah dibunuh oleh Shogun.

Film tersebut berhasil meraup penghasilan USD38 juta di bioskop domestik dan lebih dari USD151 juta dari penayangan secara global. Film tersebut disutradarai oleh Carl Rinsch dan ditulis oleh Chris Morgan dan Hossein Amini. Chris Morgan sendiri merupakan pembuat dari cerita 47 Ronin bersama dengan Walter Hamada. Aktor ternama yang turut hadir dalam film tersebut diantaranya Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi dan Ko Shibasaki.

