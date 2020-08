SEOUL - Jeon So Min terseret rumor asmara dengan aktor Oh Dong Min. Keduanya digosipkan pacaran setelah Oh Dong Min mengunggah foto dengan Jeon So Min di Instagram.

Begitu rumor pacaran tersebar, Oh Dong Min langsung menghapus foto tersebut. Agensi kedua artis juga segera memberikan klarifikasi.

King Kong by Starship selaku agensi Jeon So Min memastikan jika member Running Man itu tak sedang berkencan dengan Oh Dong Min. Menurut agensi, keduanya hanyalah teman.

"Fans menyebarkan gosip pacaran di kalangan mereka sendiri. Tapi, rumor itu salah. Kami sudah mengonfirmasinya, dan mereka hanyalah teman," ujar perwakilan Jeon So Min seperti dikutip dari Soompi, Selasa (11/8/2020).

Pernyataan serupa datang dari Mystic Story. "Dulu, mereka kenal satu sama lain karena pernah bermain drama bersama," jelas Mystic Story.

Jeon So Min dan Oh Dong Min memang pernah beradu akting pada 2018. Dua tahun lalu, keduany bekerja sama di drama spesial KBS berjudul Review Notebook of My Embarrassing Days.

