JAKARTA - Penyanyi Afgansyah Reza diterpa isu tak sedap. Pelantun Terima Kasih Cinta itu kembali digosipkan sebagai seorang penyuka sesama jenis.

Hal ini ramai diberitakan karena unggahan akun @lambetot di Tik Tok. Akun tersebut mengunggah sebuah video berjudul 'Afgan when he heard about Reza Rahadian & Prilly got engaged'. (Afgan saat dia mendengar bahwa Reza Rahadian dan Prilly bertunangan).

Namun, unggahan itu kini telah menghilang. Dari sana isu soal Afgan sebagai penyuka sesama jenis kembali berkembang.

Saking banyaknya komentar netizen yang penasaran, pria 31 tahun itu sampai menutup kolom komentar di Instagramnya. Namun, masih terlihat komentar para netizen di unggahan yang belum terkunci kolom komentarnya.

"Katanya ini yang rame di Tik Tok ya," komentar netizen.

Isu Afgan tersebut pernah berhembus pada 2008 silam. Kala itu, dia membantah kabar tersebut dan mengaku dekat dengan seorang perempuan.

"Yang jelas cewek gue itu bukan dari kalangan artis. Gue lagi dekat sama dia, dan kita berusaha untuk saling kenal dulu deh," kata Afgan pada 1 Agustus 2008.

(aln)