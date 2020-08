SEOUL - Apa yang biasanya dilakukan aktor populer Korea ketika sedang tidak syuting? Aktor Kang Ha Neul mengaku, dia akan menghabiskan waktunya di rumah.

"Dalam kehidupan nyata, aku adalah tipe orang yang tidak pernah meninggalkan rumah," katanya dalam wawancara bersama 1st Look seperti dikutip dari Soompi, Jumat (7/8/2020).

Aktor When the Camellia Blooms itu mengaku, saat sedang tidak ada proyek akting, dia hanya akan tinggal di rumah dan mengisi waktunya dengan membaca dan berlatih yoga.

"Aku cenderung bisa berpikir lebih bebas ketika sedang sendirian. Itulah yang membuat aku lebih senang tinggal di rumah," ujarnya menambahkan.

Baca juga: Sekarang Berteman Baik, Jung So Min Sempat Anggap Kang Ha Neul Menakutkan

Kang Ha Neul diketahui merampungkan syuting film terbarunya, Story of You and the Rain, pada 4 Juli 2020. Dalam film itu, dua beradu akting dengan Chun Woo Hee dan Kang Sora.

Selanjutnya, dia kembali disibukkan dengan syuting film The Pirates: Goblin Flag bersama Han Hyo Joo, Lee Kwang Soo, Kwon Sang Woo, Chae Soo Bin, Sehun, Kim Sung Oh, dan Park Ji Hwan.*

Baca juga: Moka Fang Diisukan Incar Kekayaan Aaron Kwok sebelum Menikah

(SIS)