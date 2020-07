TOKYO - Haruma Miura meninggal dunia karena bunuh diri. Kabar kematian Haruma Miura membuat duka industri hiburan Jepang.

Sebelum meninggal dunia Haruma mengunggah sesuatu di Instagram miliknya pada 14 Juli 2020. sang aktor mengajak pengikutnya untuk menonton drama terbarunya berjudul Love Will Begin When Money End yang tayang di channel TBS.

Drama tersebut merupakan drama komedi romantis yang dibintanginya bersama Mayu Matsuoka.

"Karakter yang saya mainkan kali ini adalah Keita Saruwatari. Sosok yang positif dan lugas, meskipun putra dari perusahaan mainan Dora Son yang memiliki kebiasaan boros," ungkap Haruma Miura di Instagram.

Ia menambahkan drama tersebut akan dirilis pada September 2020 dan layak ditonton karena mampu mengundang tawa pemirsa.

"Kami bekerja keras untuk membuat para pemeran, staf, dan semua orang di depan televisi tertawa lebih banyak lagi," imbuh dia.

Haruma Miura meninggal dunia lantaran bunuh diri di kediamannya di Minato, Tokyo, Jepang pada Sabtu. Popularitas sang aktor terus meningkat sejak 2008, Kala itu ia didapuk menjadi pemeran utama dalam drama Bloody Monday.

Tak hanya bermain drama ia juga dikenal lewat kepiawaiannya bermain dalam beberapa judul film diantaranya Attack on Titan, Gokusen 3, The Eternal Zero, Crows Zero II dan Koizora.

