JAKARTA - Duo asal Inggris, Honne ikut kena imbas pandemi virus corona (Covid-19). Salah satu personel Honne, Andy Clutterbuck menuturkan dirinya harus menjalani karantina selama beberapa minggu di rumahnya di Inggris.

"Selama pandemi kami hanya berada di dalam rumah. Kami memasak dan pastinya musik adalah yang terbaik selama karantina, kami juga menonton film," tutur Andy dalam wawancara bersama Honne melalui video konferensi, Rabu (15/7/2020).

James William Hatcher menambahkan, masa pandemi Covid-19 cukup membuatnya lebih stres dari biasanya. Meskipun demikian, ia memberikan pesan untuk para penggemar agar lebih kuat menghadapi masa pandemi.

"Tetap kuat semuanya. Semua akan baik dan semua ini akan berakhir. Keadaan saat ini bukanlah akhir dari segalanya," ungkap James.

Untuk tetap terhubung dengan penggemar, Honne pun merilis karya terbarunya di tengah pandemic. Mereka merilis single terbaru No Song Without You pada 12 Juni 2020. Video musik lagu tersebut bahkan sudah dilihat oleh 2,09 juta penonton dan mendapatkan 102 ribu like.

Kemudian, mereka merilis mixtape pada 3 Juli 2020. Mixtape yang terdiri dari 14 lagu ini menjadi karya terbaru mereka sejak 2018. Kala itu mereka merilis album bertajuk 'Love Me/Love Me Not'

