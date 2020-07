JAKARTA - Belum lama ini Atta Halilintar sukses membuat hati Aurel Hermansyah meleleh. Betapa tidak, ia memberikan cincin sebagai bukti keseriusannya menuju pernikahan.

Dalam sebuah video youtube, Ashanty yang mengetahui hal tersebut justru mempertanyakan pada Atta Halilintar maksud dari pemberian cincin tersebut.

Dalam channel YouTube miliknya, Ashanty lantas menanyakan maksud Atta Halilintar memberikan cincin itu kepada Aurel Hermansyah.

"Jadi, bunda mau tanya maksudnya itu kemarin kasih cincin apa ke Aurel?" Tanya Ashanty ke Atta Halilintar.

Baca Juga: Diberi Cincin oleh Atta Halilintar, Aurel Hermansyah Sumringah

"Itu adalah tanda keseriusan aku bun," jawab Atta Halilintar.

"Kok kamu nggak berlulut sih? Harusnya kan berlulut sambil bilang "will you marry me" gitu dong," ucap Ashanty lagi.

Rupanya Atta Halilintar memiliki cara sendiri dalam mengungkapkan keseriusannya tersebut.

"Aku itu dengan cara aku sendiri bun, aku nggak mau kayak orang-orang kebanyakan gitu sih. Maunya yang beda gitu lo," tutur Atta Halilintar.

Mendengar jawaban Atta, Ashanty menilai bahwa Atta kurang romantis lantaran ia memberikan cincin tidak sambil berlutut seperti pada umumnya.

"Ya tapi kurang romantis itu kemarin hahaha tapi insyaallah ya dilancarkan semuanya," beber Ashanty lagi.

"Ya bun, amin ya Allah. Pokoknya aku tuh pengen dengan cara aku nggak seperti kebanyakan orang lainnya," tukas Atta Halilintar. Selain itu, Ashanty tampak ingin mengetahui lebih lanjut rencana Atta Halilintar kedepan terhadap anak sambungnya tersebut. "Terus rencananya apa?" cecar Ashanty. "Pokoknya nanti ada deh bun rencananya itu. Aku kan nggak mengenal apa itu arti tunangan gitu-gitu yang aku tahu aku mau serius. Jadi kemarin aku kasih cincin itu sebagai tanda keseriusan aku," jelas Atta Halilintar.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya