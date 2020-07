JAKARTA - Aurel Hermansyah hari ini genap berusia 22 tahun. Di hari ulang tahunnya tersebut, putri sulung Anang Hermansyah tersebut diberikan surprise dari keluarga dan kekasihnya, Atta Halilintar.

Anang Hermansyah memberikan doa yang spesial untuk sang putri. Doa tersebut membuat Aurel terharu dan ingin meneteskan air mata.

“SELAMAT ULANG TAHUN KAKAK AUREL,” kata Anang di keterangan video yang diunggah di instagram pribadinya disitat dari iNews.id, Jumat (10/7/2020).

“Panjang umur, sehat selalu mudah-mudahan di umur kamu yang sekarang, segala keinginan kamu dan cita-cita kamu bisa kamu wujudkan. Sehat dan jadi anak yang sholehah. Jadi anak yang berguna buat agama, buat nusa dan bangsa,” tutur suami Ashanty itu dalam videonya.

Aurel pun tak kuasa mendapat kado terindah tersebut. “NANGISS! TERIMA KASIHHH PIPI TERBAIK DI DUNIA!!!” tulis Aurel.

Aurel pun berjanji akan tetap menyayangi sang ayah hingga maut memisahkannya. “I LOVE U TILL THE END OF MY LIFE,” tulis Aurel.

