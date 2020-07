JAKARTA - Aurel Hermansyah tak menyangka lagu Kepastian disambut baik oleh masyarakat. Bahkan, ia merasa seperti bermimpi saat tahu lagunya langsung mencapai trending ke-5 di YouTube ketika belum sampai sehari dirilis.

Bahkan video klip lagu tersebut menggeser BLACKPINK dengan lagu How You Like That dari trending 1 di YouTube Indonesia. Hingga pukul 11.30 WIB, Selasa (7/7/2020), lagu Aurel sudah ditonton 7,6 juta kali.

"Ini gue mimpi enggak sih? Atau beneran ya?" ungkap putri Anang Hermansyah itu menggambarkan reaksinya ketika mengetahui pencapaian lagu yang dibawakannya.

Kendati populer dalam waktu singkat, Aurel menilai bahwa menyanyikan lagu Kepastian bukan hal yang mudah. Butuh penghayatan luar biasa saat bernyanyi agar lagu yang diciptakan Ade Govinda itu tak terkesan kosong.

"Susah. Ada lagu yang bagus banget, cuma kalau cara menyanyikannya enggak bisa mendalami, lagunya kayak kosong ya," tuturnya.

Aurel berharap karya terbarunya ini diterima seluruh masyarakat bahkan hingga ke mancanegara. "Kalau (lagu Kepastian) bisa ke luar negeri, Alhamdulillah. Semoga bisa sampai internasional, semua tahu lagunya," kata Aurel seperti dikutip dari tayangan Silet pada Selasa (7/7/2020).

Sebelumnya, Ashanty mengatakan keberhasilan Aurel tak lepas dari kerja kerasnya selama ini. Menurut dia, Aurel dari kecil sudah berbakat jadi penyanyi karena punya suara bagus, namun tak muncul ke publik karena kurangnya rasa percaya diri. "Anak ini dari kecil sudah kelihatan banget bakatnya Kaka Loly (panggilan Aurel), tapi selalu enggak percaya diri.. Apalagi kalau pipinya sudah kritik cara nyanyinya, makin drop ya kak," tulis Ashanty di akun Instagramnya, @ashanty_ash, Sabtu 4 Juli 2020. Anang Hermansyah sebagai ayah pun selalu mengmeli Aurel karena kurangnya rasa percaya diri itu. Jika disuruh untuk bernyanyi, Aurel sampai keluar keringat dingin. "Tiap disuruh nyanyi di mana saja dia pasti keringet dingin (padahal kalau di rumah atau di toilet nyanyinya enak banget).. Biasanya anak dari kecil dipaksa supaya mau nyanyi walau kadang engak ada bakat atau kepaksa karena keinginan orang tua," tulis Ashanty lagi.

