LONDON - Chris Evans dan Lily James tertangkap kamera menghabiskan malam bersama di London, Inggris pada, Sabtu dini hari (3/7/2020). Aktris Cinderella itu terlihat meninggal klub eksklusif di Mayfair, dengan Evans mengikuti di belakangnya.

Dalam deretan foto yang dipublikasikan Daily Mail pada 6 Juli 2020, Lily James tampak mengenakan gaun merah yang dipadukannya dengan trench coat berwarna navy dan high heels coklat.

Sementara Evans, memakai setelan blazer berwarna hitam dengan boots abu-abu. Mengutip Page Six, Selasa (7/7/2020), keduanya menaiki taksi yang sama menuju sebuah hotel bintang lima di kawasan Westminster, London.

Namun setibanya di hotel tersebut, aktor Captain America itu turun dan memasuki hotel terpisah dari Lily James. Sang aktris masuk lewat pintu samping hotel, sementara Evans memilih pintu masuk utama.

Aktris Mamma Mia! Here We Go Again itu memang diketahui bermukim di London Utara, Inggris. Sementara Evans berada di London untuk melanjutkan syuting film yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19.

Terkait hubungan keduanya, perwakilan kedua aktor tersebut masih belum memberikan keterangan. Namun sebelum terlihat bersama Evans, Lily James diketahui berpacaran dengan aktor Matt Smith, pada 2014.

Namun hubungan itu berakhir pada Desember 2019. Sementara Chris Evans terakhir kali berpacaran dengan aktris Jenny Slate, setelah mereka membintangi Gifted, pada 2017.

Kepada People pada 2015, Chris Evans sempat membeberkan sisi lain dirinya. "Aku itu termasuk pria romantis. Tapi aku tidak membatasi pengertian romantis itu pada lawan jenis," ujarnya.

Chris Evans menambahkan, "Aku rasa, aku memiliki hubungan yang cukup romantis dengan seni, musik, dan alam. "*

