JAKARTA - Video klip Kepastian milik Aurel Hermansyah berhasil menempati trending nomor 1 di YouTube pada Minggu (5/7/2020). Sebelumnya, posisi trending nomor 1 ditempati oleh BLACKPINK dengan lagu How You Like That.

Video klip kepastian meraih total lebih dari 4 juta penonton sejak dirilis pada 3 Juli 2020. Video ini juga mendapatkan like 380 ribu dan 10 ribu dislike.

Aurel pun mendapatkan ucapan dari penggemarnya di YouTube. Mereka memberikan ucapan selamat dan memuji lagu terbaru putri sulung Krisdayanti dan Anang Hermansyah tersebut.

"Alhamdulilah trending 1 kak Aurel," ungkap salah satu warganet.

"Subhanallah trending 1. Banyaakk selamaatt buat kak Loly (panggilan akrab Aurel) sayang Barakallah selalu ya," tutur yang lain.

Tak hanya warganet, sang ibunda, Ashanty juga menuturkan rasa bangganya terhadap pencapaian Aurel. Sebelumnya, Ashanty menuliskan rasa bangganya kepada Aurel karena video klip Kepastian telah ditonton 1 juta kali dalam waktu 12 jam.

"Aku selalu percaya dengan kamu. Dan sekarang kami sangat bangga dengan kamu kakak @aureliehermansyah," tulis Ashanty di Instagram.

(LID)