JAKARTA - Artis cilik Nicole Rossi tak berhenti berkarya meski dunia tengah dilanda pandemi virus corona (Covid-19). Pemain film Rumah Kentang tersebut terus berupaya menghadirkan karya di situasi sulit saat ini.

Terkenal berkat akting menawan di film horor, Nicole Rossi merambah dunia musik. Dirinya meng-cover lagu We Are The World. Tak sendiri, Nicole berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi remaja Indonesia dan Amerika Serikat.

"Nicole tetap berkarya melalui cover-cover lagu sendiri dan juga kolaborasi lagu dengan seniman-seniman Indonesia lainnya , dan juga kolaborasi bersama teman-teman seniman di Indonesia dan juga di luar negeri. Kolaborasi lagu We Are The World yang bertujuan untuk menginspirasi teman-teman yang lain juga untuk semangat selama pandemik ini dan juga untuk saling menolong sesama," tutur Nicole kepada awak media.

Kini Nicole Rossi pun berupa terus menjadi aktris berkualitas tinggi di Indonesia. Ia berharap pandemi ini berakhir dan bisa kembali membintangi sejumlah film.

"Sebenarnya tahun ini agak sulit apabila dikategorikan target terbesar karena dengan keadaan pandemi ini dan kita belum tahu pastinya sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi apabila ditanyakan target terbesar untuk kedepannya, yaitu ingin mengeluarkan single baru dan main film baru," tutup Nicole.

