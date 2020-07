LOS ANGELES - Kim Kardashian belum lama ini dinobatkan sebagai salah satu miliarder dunia. Hal tersebut tak lepas dari bisnisnya yang meraup banyak keuntungan.

Tak tanggung-tanggung, kekayaan Kim Kardashian ditaksir telah bertambah menjadi 900 juta dollar atau sebesar Rp12,6 triliun.

Kim menjadi anggota keluarga Kardashian-Jenner ketiga yang menjadi miliuner setelah Kylie Jenner dan Kanye West.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire



You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family



So blessed this is still life

So I made you this still life



We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah