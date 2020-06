SEOUL - Gugudan menandai peringatan ulang tahun debut mereka yang ke-4 dengan berkumpul bersama. Tujuh personel Gugudan beserta Sally, anjing kesayangan Haebin secara khusus menyapa para Danjjak lewat V Live, pada 28 Juni 2020.

Dalam kesempatan itu, Gugudan melihat kembali perjalan karier mereka selama 4 tahun terakhir. Mereka debut pada 28 Juni 2016, lewat mini album ‘Act. 1 The Little Mermaid’ dan lagu andalan berjudul Wonderland.

Mina dan Kim Sejeong merupakan lulusan Produce 101 dan masih aktif di I.O.I saat mereka memulai kariernya bersama Gugudan. Kala itu, mereka debut dengan sembilan member namun Hyeyeon memutuskan hengkang pada Oktober 2018.

Selain menyapa penggemarnya lewat V Live, Gugudan juga berterima kasih melalui Twitter. “4 tahun yang sangat berharga kami habiskan bersama Gugudan dan Danjjak! Setiap hari terasa bahagia. Terima kasih karena selalu mendukung kami. Gugudan x Danjjak selamanya!”

Album ‘Act. 5 New Action’ dan lagu Not That Type yang dirilis pada November 2018 merupakan karya terakhir dari Gugudan. Grup tersebut memiliki dua sub unit: Gugudan 5959 (Mina dan Hyeyeon) dan SeMiNa (Kim Sejeong, Mina dan Nayoung).

Selama 2 tahun terakhir, para personel Gugudan lebih banyak melakukan kegiatan personal sebagai penyanyi solo dan akting.*

