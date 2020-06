LOS ANGELES - Simon Cowell dirumorkan meninggal dunia. Bahkan tagar #RIPSimonCowell sempat trending di twitter. Padahal tidak ada laporan medua atau pernyataan publik yang memicu tagar tersebut.

Dikutip dari laman Cinema Holic, Jumat (26/6/2020), pemicu rumor tersebut diduga berawal dari suntingan Wikipedia yang menulis juri American Idol tersebut meninggal pada 25 Juni 2020. Namun laporan tersebut kini telah dihapus dari laman Wikipedia.

Baca Juga:

- Simon Cowell dan James Corden Bersaing Sediakan Panggung Reuni One Direction

- Baru Hamil, Ukuran Perut Zaskia Gotik Jadi Sorotan Netizen

Beberapa waktu lalu kesehatan Cowell memamg mulai menurun, namun telah kembali sehat saat ini. Ia juga sempat dilarikan ke rumah sakit karena jatuh dari tangga.

Ok but why does google actually say “Simon Cowell WAS”!!!! #ripSimonCowell pic.twitter.com/tMlCllcxsn— Daisy Quintanilla (@daisyq28) June 26, 2020