LOS ANGELES - Ansel Elgort dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap remaja berusia 17 tahun. Tuduhan terhadap aktor The Fault in Our Stars tersebut muncul di Twitter, sang korban yang mengaku bernama Gabby mengungkapkan pelecehan tersebut terjadi pada 2014.

Gabby juga menyatakan bahwa aktor tersebut mengetahui umur masih muda saat menyerangnya.

"Saya berusia 17 tahun dan dia berusia 20-an. Dia tahun yang dilakukannya," kata dia, seperti dikutip dari laman Wiones, (21/6/2020).

Ia kemudian melanjutkan bahwa dirinya menderita gangguan kecemasan Post-traumatic stress disorder (PTSD) setelah kejadian tersebut, sehingga baru mengungkapkanya saat ini. Ia mengaku sudah sembut dari gangguan kecemasan tersebut. Gabby juga menuduh bahwa Elgort juga melakukan tindak pelecehan kepada gadis lain.

"Saya akhirnya bisa sembuh dan saya tahu saya tidak sendirian dan dia melakukan ini pada gadis-gadis lain. Ansel Elgort melakukan pelecehan seksual kepada saya ketika saya berusia 17, "imbuh Gabby.

Tidak hanya itu, Gabby juga juga membagikan foto mereka dan tangkapan layar obrolan mereka. Dia juga mengklaim bahwa Elgort mendesaknya untuk tidak pernah berbicara tentang kejadian itu.

"Saya duduk di sana selama berbulan-bulan bertanya-tanya apa yang saya lakukan salah. Ingin tahu mengapa saya merasa sangat terbiasa. Bertahun-tahun kemudian saya mengalami PTSD, saya mengalami serangan panik, saya pergi ke terapi. Akhirnya, saya siap membicarakannya dan akhirnya sembuh," katanya.

