SEOUL - Kim Dong Hee melambungkan namanya sebagai deretan aktor pendatang baru populer Korea Selatan. Namun di luar karier aktingnya yang semakin menanjak, aktor 21 tahun itu ternyata memiliki kisah keluarga yang cukup menyentuh.

Dia mengaku, tumbuh dewasa di bawah pengasuhan sang ibu. “Hanya ada aku dan ibuku. Dia melewati banyak hal dalam membesarkan aku seorang diri,” ujarnya saat menjadi bintang tamu You Quiz on the Block seperti dikutip dari Soompi, pada Sabtu (20/6/2020).

Aktor SKY Castle itu bercerita bahwa sang ibu masih sangat muda ketika melahirkannya. Tak banyak pilihan, Kim Dong Hee mengaku bahwa sang ibu mengorbankan banyak hal untuk membesarkannya, termasuk kesehatannya.

“Kalau aku mengenang masa itu, hatiku terasa sakit. Aku berharap bisa mengembalikan masa mudanya. Karena itu, aku ingin bersama ibunya dalam waktu yang lama,” katanya menambahkan.

Kim Dong Hee memulai debut aktingnya pada 2018, dengan membintangi web drama A-TEEN. Dari situ, dia dipercaya membintangi SKY Castle (2019) dan berlanjut ke proyek JTBC lainnya: Itaewon Class dan Extracurricular (2020).

Dia mengaku, tak punya rahasia khusus dalam memilih sebuah proyek. "Mungkin, aku hanya beruntung. Atau, aku memiliki intuisi yang bagus? Aku tak pernah memulai sebuah proyek dan berpikir dia akan sukses di pasaran," tuturnya. Saat ini, Kim Dong Hee tengah mempertimbangkan tawaran untuk membintangi film Season of You and Me. Setelah dilepas Song Joong Ki, dia digaet untuk menghidupkan peran musisi legendaris Korea, Yoo Jae Ha. Film Season of You and Me bertutur tentang perjalanan hidup Yoo Jae Ha yang tewas di usia 25 tahun. Apabila proses pemilihan aktor berjalan mulus, maka Kim Dong Hee akan memulai proses produksi pada bulan ini.