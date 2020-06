SEOUL - Perhelatan Chunsa Film Art Awards ke-25 sukses digelar pada 19 Juni 2020. Tahun ini, penghargaan bagi insan perfilman Korea Selatan itu digelar tanpa penonton dan disiarkan secara daring.

Beberapa film bersinar pada perhelatan tersebut. Sebut saja The Battle: Roar to Victory yang memboyong pulang trofi Sutradara Terbaik dan Technical Award. Sementara film The Man Standing Next memenangkan dua kategori sekaligus: Aktor Terbaik dan Aktor Pendukung Terbaik.

Sementara itu, film Kim Ji Young, Born 1982 mendapatkan penghargaan Aktris Pendukung Terbaik dan Sutradara Pendatang Baru Terbaik. Di lain pihak film Jo Jung Suk dan Yoona SNSD berhasil membawa pulang kategori Film Terpopuler Pilihan Penonton dan Skenario Terbaik.

Aktor Lee Byung Hun membawa pulang trofi Aktor Terbaik berkat perannya dalam The Man Standing Next. “Aku merasa terhormat mendapatkan penghargaan ini, karena para pesaingku semua luar biasa,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (20/6/2020).

“Aku belajar banyak dari lawan mainku, seperti Lee Sung Min, Kwak Do Won, dan Lee Hee Joon. Aku sudah cukup lama berkarier di dunia akting, tapi proyek ini memberikan pengalaman baru bagiku,” kata Lee Byung Hun menambahkan.

Kategori Aktris Terbaik diserahkan kepada Lee Young Ae yang tampil memikat dalam film Bring Me Home. Dalam pidato kemenangannya, sang aktris mengaku, sempat kehilangan kepercayaan dirinya karena vakum cukup lama. “Aku selalu berdoa bisa menyeimbangkan kehidupanku sebagai ibu, istri, dan aktor. Dan penghargaan ini, menyadarkanku bahwa aku bisa melakukannya. Aku semangat untuk proyek selanjutnya,” ungkap Lee Young Ae. Sutradara pemenang Oscar, Bong Joon Ho juga memenangkan White Crane Award, kategori baru yang diciptakan Chunsa Film Art Awards pada tahun ini. Berikut daftar pemenang Chunsa Film Art Awards selengkapnya: Sutradara Terbaik: Won Shin Yun (The Battle: Roar to Victory) Aktor Terbaik: Lee Byung Hun (The Man Standing Next) Aktris Terbaik: Lee Young Ae (Bring Me Home) Aktor Pendukung Terbaik: Lee Sung Min (The Man Standing Next) Aktris Pendukung Terbaik: Kim Mi Kyung (Kim Ji Young, Born 1982) Aktor Pendatang Baru Terbaik: Kim Do Young (Kim Ji Young, Born 1982) Aktor Pendatang Baru Terbaik: Park Hae Soo (By Quantum Physics: A Nightlife Venture) Aktris Pendatang Baru Terbaik: Choi Sung Eun (Start-Up) Film Terpopuler Pilihan Penonton: E.X.I.T White Crane Award: Bong Joon Ho (Parasite) Lifetime Achievement Award: Lee Doo Yong Technical Award: Kim Young Ho (The Battle: Roar to Victory) Skenario Terbaik: Lee Sang Geun (E.X.I.T) Special Award for a Film Play: Kim Moon Ok (Murphy’s Law and Sally’s Law) Special Award for an Independent Film: Bong Soo (Gura and Beethoven)*