JAKARTA - Hubungan Atta Halilintar dengan Aurel tampaknya benar-benar serius menuju pelaminan. Belum lama ini sebuah jasa katering mengunggah tangkapan layar tim Atta Halilintar untuk bekerja sama di acara lamarannya.

Dalam sebuah tangkapan layar, terlihat tim Atta Halilintar menawarkan kerjasama untuk acara lamaran.

Namun permintaan tim Atta tersebut ditolak oleh perusahaan jasa katering tersebut lantaran dianggap kurang profesional.

"Sebetulnya kita heran aja, YouTuber berjuta-juta subscribers tapi nawarin kerja sama sesimple itu. Tanpa proposal dan cuma asal 'nanti dipost di IG Atta'," tulis pengelola akun Medina Catering di Instagram Stories, Jumat (12/6/2020).

"Value to value-nya pun juga enggak jelas. Setidaknya pakailah proposal biar bisa lebih jelas dan fair. Wajar sih sebetulnya endorse-endorse gini tapi apakah proper YouTuber no 1 di Indonesia caranya hanya dengan WA dan telepon seperti itu untuk minta endorse-an?" sambungnya.

Sontak saja unggahan tersebut ramai di media sosial.

Tak ingin masalah ini menjadi besar, tim Atta Halilintar lantas memberikan konfirmasi lebih lanjut dan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi.

Tim Atta Halilintar meluruskan permasalahan tersebut dengan mengatakan sebenarnya penawaran endorsement bukan untuk acara lamaran melainkan hanya untuk keperluan konten.

Pihak katering pun lantas menyampaikan permintaan maaf atas unggahan sebelumnya yang membuat terkejut netizen.

"Kami manajemen Medina Catering minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Sekali lagi kami mohon maaf atas kesalahpahaman tim kami yang sudah memposting terkait Atta Halilintar Minta endorse 21 pax untuk acara lamaran," kata pihak katering.

"Karena hal tersebut tidak benar dan orang yang mengontak kami menawarkan hal tersebut atas inisiatifnya sendiri dan tanpa persetujuan dari manajemen Atta Halilintar," lanjutnya.

Netizen +62 pun mengeluarkan komentar saktinya. Beberapa diantaranya menyayangkan pihak katering yang langsung memposting percakapan yang bersifat pribadi tersebut ke khalayak tanpa konfirmasi. "Kang catring kok gt, jelek jelekin nama catringnya sendiri. Abis ini bukan laku pasti org juga males beli takutnya diomongin dibelakang," kata salah satu warganet di Instagram gosip Infotainment. "Maap nih aku bukan fansnya gledek tapi kok tukang cateringnya gitu bgt ya, pake di post segala (tanpa sensor), klo gak mau kerja sama yaudah tinggal ditolak aja," tambah yang lainnya.