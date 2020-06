SEOUL - Pada Kamis (11/6/2020) santer tersiar kabar jika Jo Byeong Gyu akan membintangi drama baru OCN bertajuk Extraordinary Rumor. OCN membenar jika pihaknya telah memberikan tawaran kepada aktor muda yang tengah naik daun itu.

Namun, belum ada keputusan dari Jo Byeong Gyu. Bintang SKY Castle tersebut masih pikir-pikir untuk menerima tawaran bermain sebagai pemeran utama di Extraordinary Rumor.

“Jo Byeong Gyu mendapatkan tawaran untuk membintangi Extraordinary Rumor dan sekarang ia masih sedang meninjau tawaran peran tersebut,” ungkap perwakilan OCN, seperti dilansir Soompi, Kamis (11/6/2020).

Extraordinary Rumor sendiri kisahnya diangkat dari webtoon berjudul sama. Cerita ini mengisahkan tentang cerita roh-roh jahat yang kembali ke bumi untuk menjalani kehidupan yang kekal.

Karakter utama wanitanya, Do Ha Na telah ditawarkan pada Kim Sejeong Gugudan. Do Ha Na digambarkan sebagai seseorang yang bisa mengetahui lokasi roh jahat dengan indra pendengarannya yang tinggi.

Jika pada akhirnya Jo Byeong Gyu menerima tawaran untuk memerankan So Moon, maka Extraordinary Rumor akan jadi drama pertama di mana ia menjadi pemeran utama. Sebelumnya ia debut melalui drama Who Are You: School 2015 dan menjadi aktor pendukung di SKY Castle dan Stove League.

