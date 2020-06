SEOUL - IZ*ONE terus diserang netizen jahat. Dalam upayanya untuk melindungi privasi dan imej sang artis, agensi IZ*ONE telah mengajukan tuntukan hukum.

Pada Kamis (11/6/2020), Off The Record dan Swing Entertainment, selaku agensi yang menaungi IZ*ONE merilis pernyataan resmi terkait perkembangan dari tuntukan hukum yang telah mereka ajukan terhadap para netizen.

Membuka pernyataan resminya, agensi mengumumkan bahwa sejak 25 Mei 2020 lalu mereka telah mengajukan tuntutan hukum putaran ke-2 terhadap para netizen yang berkomentar jahat, menyebarkan fitnah, menyerang personel IZ*ONE dan melakukan penyebaran informasi palsu.

Baca Jugaaaaa:

- Film Eyes On Me dari IZ*ONE Dominasi Penjualan Tiket Bioskop di Korea

- Usai Bebas, Lidya Pratiwi Ganti Identitas

Off The Record dan Swing Entertainment mengatakan, bersama firma hukum Jipyong, mereka kini tengah meninjau konten-konten yang dikumpulkan sebagai bukti tuntutan.

“Bersama firma hukum, kami meninjau konten yang kami pantau sendiri bersama dengan kumpulan tangkapan layar yang dikirim oleh fan union IZ*ONE karena melanggar Act on Promotion of Information dan Communications Network Utilization and Information Protection, sehubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik,” demikian pernyataan agensi, seperti dilansir Soompi.

Tak hanya itu, Off The Record dan Swing Entertainment juga menyatakan telah mengajukan komplain tambahan pada 8 Juni 2020 lalu.

Tindakan ini diambil karena netizen konsisten menuliskan komentar-komentar jahat. Contohnya adalah komentar pelecehan seksual hingga menyebarkan informasi yang keliru di berbagai platform online. “Kami tidak akan memberikan keringanan hukuman. Anggota IZ*ONE serta anggota keluarga mereka telah menderita tekanan mental yang serius karena komentar jahat yang diunggah berulang kali di platform online," ungkap Off The Record dan Swing Entertainment. "Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk melindungi artis kami melalui monitoring berkelanjutan, dan kami juga akan terus mengajukan keluhan tambahan jika kasus yang sama terus terjadi,” tambah agensi.