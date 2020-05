SEOUL - Setelah meneken kontrak dengan BH Entertainment pada 11 Februari silam, aktris Park Bo Young dikabarkan akan kembali ke layar kaca.

Sports World melaporkan, aktris 30 tahun itu ditawari untuk membintangi drama One Day Destruction Came to Our Door. Apabila menerima tawaran itu, maka dia akan berperan sebagai Tak Dong Kyung.

Karakter itu digambarkan sebagai seorang editor web novel yang menjalani hidupnya tanpa target dan tujuan. One Day Destruction Came To Our Door akan berkisah tentang kehidupan manusia sebelum kematian mereka.

Skrip drama One Day Destruction Came To Our Door akan ditulis oleh Im Meari, penulis skenario drama Beauty Inside. Sayangnya, belum diketahui siapa yang akan mengarahkan drama itu dan di mana ia akan tayang.

Namun yang pasti, One Day Destruction Came To Our Door akan menjadi proyek baru Park Bo Young setelah membintangi Abyss, medio 2019. Kemudian pada November 2019, dia memutuskan hiatus setelah mengalami cedera lengan.*

