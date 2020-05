LONDON - Pernah menjadi korban body shaming, kini Billie Eilish menjadi salah satu artis yang vokal menyuarakan perang pada body shaming.

Tak sekedar komentar, Billie Eilish juga menyuarakan soal body shaming lewat film pendek.

Sebuah film pendek itu berjudul 'Not My Responsibility', Billie Eilish menegaskan bahwa komentar negatif netizen soal tubuhnya adalah bukan tanggung jawabnya.

"Apakah kamu mengenalku, benar-benar mengenalku? Kamu beropini soal opinik, soal musikku, soal bajuku, soal tubuhku," kata Eilish seperti dilansir Entertainment Weekly.

Film yang diisi oleh narasi suaranya sendiri, Billie Eilish bicara soal orang-orang yang tidak mengenalnya namun kerap menilainya berlebihan.

"Apakah nilai-nilaiku berdasarkan persepsimu? Atau opinimu tentangku bukanlah tanggung jawabku?" tutupnya.

Billie Eilish memproduseri sendiri film tersebut dan film tersebut pernah ia tampilkan di konser dunia 'Where Do We Go?'.

(edh)