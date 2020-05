JAKARTA - Melanie Subono menanggapi wacana pemerintah yang segera memberlakukan New Normal. Lewat Instagram, Melanie menilai belum ada alasan kuat untuk meniadakan PSBB.

"Banyak negara lain sudah terapin ini karena enggak ada pilihan daripada makin kolaps setelah mereka mati-matian ngehidupin rakyat berbulan-bulan plus setelah rakyatnya pun nurut," ujarnya, dikutip Okezone, Kamis (28/5/2020).

"Pas kita mau buka PSBB, gue spontan mikir, lah memang kapan kita PSBB? Kapan pemerintah mati-matian hidupin rakyat? Kapan rakyat nurut? (Dengar sering, prakteknya belum lihat). By the way, ini bukan tentang yang kepaksa keluar kerja harian ya, lo tahu yang dimaksud," lanjutnya.

Melanie juga mengatakan, penerapan PSBB akan sia-sia apabila nantinya pemerintah memilih New Normal sebagai kebijakan lanjutan. Apalagi bila melihat kerugian yang dialami masyarakat selama berbulan-bulan serta tingginya angka kematian di kalangan tenaga medis.

"Kenapa tuh nunggu rakyat jadi makin miskin dulu, banyak tenaga medis meninggal dulu, gue enggak kerja 3 bulan," kata putri Adrie Subono. Sehingga bila pemerintah pada akhirnya ingin memberlakukan New Normal, Melanie beranggapan seharusnya tidak perlu ada PSBB sejak awal. "Kan dari awal saja bilang, kami enggak akan tegas, enggak akan tanggung full hidup kalian, jadi sok hidup normal, tapi suruh hati-hati," tandasnya.