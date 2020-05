SEOUL - Aktris muda Kim Hyang Gi tampaknya akan segera kembali ke layar kaca dalam waktu dekat. Mengutip JTBC, dia ditawari untuk membintangi drama terbaru JTBC, Fly Butterfly.

Sumber JTBC mengungkapkan, “Benar bahwa kami telah mengirimkan tawaran untuk tampil dalam drama Fly Butterfly untuk Kim Hyang Gi. Rencananya, drama itu akan tayang pada semester II-2020.”

Di lain pihak, Namoo Actors selaku agensi Kim Hyang Gi mengatakan bahwa artisnya tengah mempertimbangkan tawaran itu dengan positif. Dengan begitu, belum ada keputusan final terkait keterlibatannya dalam drama tersebut.

Drama Fly, Butterfly akan berkisah tentang orang-orang yang bekerja di sebuah salon dan belajar untuk mencintai diri sendiri. Proyek ini akan digarap oleh Park Yeon Sun, penulis skenario Age of Youth dan duo Kim Bo Kyung (The Wind Blows) dan Kim Da Ye (Hello Dracula).

Jika Kim Hyang Gi menerima tawaran tersebut, maka Fly, Butterfly akan menjadi proyek layar kaca terbarunya sejak membintangi drama At Eighteen yang dirilis JTBC pada Juli-September 2019.*

