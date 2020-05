JAKARTA - Ada hikmah dibalik pandemi corona yang berkepanjangan saat ini. Salah satunya dirasakan oleh artis Cinta Laura. Ia merayakan lebaran bersama orangtuanya di Bali.

Rupanya, perayaan lebaran dengan keluarga menjadi yang pertama bagi Cinta Laura dalam 8 tahun terakhir. Tentu ini menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Cinta Laura.

"Grateful to still be able to spend Eid with my parents. First time in over 8 years!" tulisnya di Instagram.

Cinta Laura sendiri tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Lewat postingannya, ia mengajak para penggemarnya untuk bercerita dalam perayaan idul fitri kali ini.

"Kalau kalian udah sempat ngapain aja selama Idul Fitri?" ujarnya.

Unggahan Cinta Laura tersebut lantas mendapatkan sambutan ibunya, Herdiana Kiehl. Ia berharap putrinya bisa menikmati setiap momen bersama keluarga.

"The last day in Bali. Let's enjoy it," tuturnya.

