JAKARTA - Artis multitalenta Stevie Wonder baru saja merayakan hari ulang tahunnya ke-70 tahun pada 15 Mei 2020. Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat ini pun mendapat banyak ucapan ulang tahun dari rekan musisinya, termasuk Paul McCartney.

Dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya @PaulMcCartney, personil The Beatles itu membagikan dua buah foto langka bersama Stevie Wonders. Pada salah satu foto, Paul McCartney terlihat sedang bermain gitar di studio sembari berinteraksi dengan Stevie Wonder.

Di waktu yang bersamaan, Stevie tampak asyik bermain piano, dan dia sepertinya benar-benar menikmati musik yang sedang mereka buat.

Tak hanya itu, Paul juga menuliskan sebuah pesan spesial yang menunjukkan betapa kuatnya tali persahabatan mereka.

"Happy 70th Birthday to Stevie Wonder, I Love You," tulis Paul McCartney.

Seperti diketahui, Paul McCartney pertama kali bertemu Stevie Wonder saat sang produser musik masih berusia 15 tahun. Kala itu, Paul tengah menonton konser Stevie di Scotch Of St James Club di London, Inggris.

Usai konser, keduanya terlihat sangat akrab saat bercengkerama di belakang panggung. Benar saja, beberapa tahun kemudian, Paul McCartney dan Stevie Wonders merilis sebuah lagu berjudul Ebony dan Ivory yang berhasil merajai tangga lagu Inggris dan Amerika Serikat.

(mrt)