JAKARTA - Nia Ramadhani kembali menjadi sorotan netizen Indonesia. Kali ini postingannya saat bernyanyi di kamar mandi menjadi buah komentar.

Dalam sebuah unggahan, Nia Ramadhani telrihat tengah berada di kamar mandi dan menyanyikan sebuah lagu milik Michael Learns to Rock yang berjudul The Actor.

"I'm not an actor I'm not a star, and I don't even have my own car," lirik lagu yang dinyanyikan oleh Nia.

"Gondrong panjang, duuuhhh," lanjut Nia Ramadhani.

Netizen yang melihat unggahan tersebut lantas memberikan komentar ajaibnya. Tak sedikit bahkan ada yang membandingkan Nia dengan sosok seperti Titi Kamal dan Sandra Dewi.

“Beda banget sama Sandra Dewi dan Titi Kamal... Cuma sama-sama kaya," tulis akun @anitanurlayla meninggalkan komentar.

Selain membandingkan, netizen juga memberikan kritik pada Nia Ramadhani dan menganggap bahwa yang dilakukan Nia kurang pantas.

"Suaminya pimpinan, masa istrinya kaya gitu malu dong sama kedudukan," tulis komentar @nurlaela8929.

Akan tetapi, ada juga yang justru memberikan pujian pada Nia. "Cantik banget masyaAllah," tulis @en_boen. "Tetap cantik kok," lanjut @es_f14450. "Emang cantik diapainpun tetap cantik," komentar lain dari akun @shakilacipu. "Cantik sempurna, masyaAllah," timpal @fatmahwati5824.