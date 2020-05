LOS ANGELES - Kabar duka datang dari industri Hollywood. Komedian senior Jerry Stiller meninggal dunia di usia 92 tahun.

Berita duka ini diumumkan sendiri oleh sang putra, aktor Ben Stiller. Bintang Night at the Museum tersebut mengumumkan kepergian sang ayah lewat Twitter pada Senin (11/5/2020).

"Aku sedih karena harus mengatakan bahwa ayahku, Jerry Stiller meninggal dunia karena sebab alami," tulis Ben seperti dikutip Okezone dari akun Twitternya, @RedHourBen.

Ben turut memposting foto sang ayah. Dalam foto, Jerry yang mengenakan atribut bernuansa coklat dan topi baret bersandar di sebuah pohon.

I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5— Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020