JAKARTA - Perceraian Gading Marten dan Gisella Anastacia tentu menjadi pertanyaan bagi Gempita yang masih anak-anak. Melihat hal tersebut, Gisel punya cara sendiri bagaimana menjelaskan soal perceraian pada anaknya.

Awalnya, Gisel bercerita pada Luna Maya bagaimana Gempita tiba-tiba memberikan penilaian sosok Gading dan Wijin yang saat ini menjadi kekasih Gisel.

"Karena dia bilang, 'I'm not princess, mommy is my queen'. Tiba-tiba lagi liburan dia bilang ke Wijin 'And he is my another king' katanya. Lah kok gitu? 'Iya dong, my daddy, ya my king'," papar Gisella Anastasia di saluran YouTube Luna Maya.

Mendengar ucapan Gempi tersebut, Gisel mendapatkan momentum untuk memberikan penjelasan soal perceraian.

"Jadi aku pikir ini kesempatan kalau jelasin jadinya, oke, kita pisah kingdom," tuturnya.

"Aku jelasin juga Gempi kalau punya pasangan, kalau bisa berdoa dulu, tanya Tuhan, mama, dan lain-lain supaya punya kesiapan, biar enggak sampai pisah kingdom," terangnya.

Gisel berharap agar Gempi suatu saat tidak mengikuti jalan hidup dirinya dan tidak mengalami perceraian.

"Kamu kalau gede jangan kayak gitu ya, kalau bisa jangan gitu'," sambungnya.

"Itu aja (cerai) sudah satu kondisi yang enggak bagus, tapi kan terkadang kalau mau menyesali dan segala macam ya kita sudah ada di titik ini," ucapnya.

"Kita mesti maju ke depan dengan membawa pelajaran dari kami agar enggak berbuat salah lagi," tutup Gisella Anastasia.

