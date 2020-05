SEOUL - Jun.K 2PM membawa kabar baik untuk penggemarnya. Pada 6 Mei 2020, JYP Entertainment mengumumkan lewat Twitter bahwa sang idol akan merilis single digital berjudul This is Not A Song, 1929.

Lagu itu menurut JYP akan dirilis pada 10 Juni 2020. “Selain itu, dia juga akan menggelar konser online pada hari perilisan tersebut. This is Not A Song, 1929 merupakan lagu dalam album berbahasa Jepang Jun.K yang dibuat dalam versi Korea.

Ini merupakan karya terbaru Jun.K setelah menyelesaikan masa wajib militer di Provinsi Gangwon, pada 2 Januari silam.*

