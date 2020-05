JAKARTA - Deddy Corbuzier diketahui tidak memfollow akun Luna Maya di Instagram, padahal mereka dikenal saling berteman dan Luna pun pernah menjadi tamu dalam podcast Deddy Corbuzier.

Luna Maya pun menanyakan kepada Deddy Corbuzier mengapa ia memblok dirinya di media sosial, padahal tidak ada masalah di antara mereka.

"Gue tidak pernah ngeblock lo, ngapain gue ngeblock lo? No, no, unfollow yes, I don't block, gimana caranya ya?" tutur Deddy Corbuzier.

Rupanya Deddy memberi klarifikasi bahwa ia tidak memblok Luna Maya, hanya saja ia mengakui meng-unfollow akun Luna Maya di instagram.

Luna pun mempertanyakan mengapa Deddy mengunfollow dirinya.

"Kenapa (diunfollow) aku salah apa? Soalnya gue sedih waktu itu," tutur dia.

Deddy pun menjelaskan, bila di media sosialnya, ia kerap melihat postingan-postingan gosip dari berbagai selebriti tanah air, dan itu membuatnya merasa terganggu.

"Semua konten Instagram gue artis, Tapi isinya mereka semua gosip, capek lihat Instagram isinya gosip. Jadi unfollow semuanya, saya cuma follow gym dan wanita-wanita seksi," imbuh dia.

