JAKARTA - Panyanyi Raisa Andriana memanfaatkan peringatan Hari Kartini untuk mengapresiasi para perempuan yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Hal itu diungkapkannya lewat Instagram, pada 21 April 2020.

"Hari Kartini aku dedikasikan kepada perempuan-perempuan kuat Indonesia, yang harus meninggalkan kebaya cantiknya dirumah dan berjuang dengan maskernya di lini depan melawan pandemi ini," katanya.

Tak sekadar mengapresiasi, pelantun Could It Be ini pun mengaku sempat mengobrol dengan salah satu perwakilan tim medis yang masih memiliki anak balita di rumah. Ia bahkan tampak miris mendengar pengakuan perempuan tersebut, yang selalu waswas setiap kali kembali ke rumah.

"Barusan ngobrol dengan perwakilan tim medis dr RSUD Tanah Abang, yang masih menyusui anaknua. Kalau pulang kerja, dia enggak bisa langsung angkat dan main dengan anak karena harus mandi dan bersih-bersih serta berdoa agar tak bawa penyakit ke rumah," ungkapnya.

Dia menambahkan, "Rindu itu setiap saat. Waswas itu pun setiap waktu. Langsung pecah tangisku, kebayang meninggalkan bayi untuk senang-senang nyanyi saja berat banget apalagi untuk mempertaruhkan nyawa setiap hari."

Pada akhir unggahannya, Raisa berharap agar para tenaga medis bisa terus berjuang untuk membasmi virus corona. Bahkan, dirinya dan masyarakat, selalu mendoakan agar mereka bisa dilindungi dari ancaman kesehatan akibat virus tersebut.

"Semangat terus ya para pejuang medis. Doa kami selalu mengiringi kalian yang teristimewa,"ujarnya.*

