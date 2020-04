SEOUL - Agensi rapper Loco dan Stephanie Lee menanggapi isu asmara keduanya yang mencuat pada Senin (20/4/2020). Dalam artikel yang dipublikasikan sejumlah media lokal, keduanya berpacaran sejak awal tahun lalu.

AOMG selaku agensi yang menaungi Loco, mengamini kabar pacaran tersebut. Namun agensi itu sekaligus memberikan klarifikasi kelanjutan hubungan keduanya. “Mereka mengakhiri hubungan itu belum lama ini,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Allkpop, Senin (20/4/2020).

Keterangan serupa juga dirilis oleh agensi Stephanie Lee. “Meski pernah berpacaran, namun belum lama ini mereka memutuskan untuk tetap menjadi teman baik,” ungkap agensi aktris Yong Pal tersebut.

Rapper Loco diketahui menjalani tugas wajib militer sebagai polisi militer sejak Februari 2019. Sementara Stephanie Lee, tampil dalam sejumlah drama seperti The Last Empress dan Partners for Justice.*

Baca juga:

Gandeng Rapper Loco, Baekhyun 'EXO' Siap Rilis Proyek Duet

Juni 2020, TWICE Akan Rilis Album Baru

(SIS)