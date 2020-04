JAKARTA - Karina Salim masih aktif berkomunikasi dengan Twindy Rarasati lewat pesan singkat. Dia mengaku sempat menanyakan kabar Twindy usai dinyatakan positif terpapar Covid-19.

“Sempat sih tanya, chat-chat an,” ungkap Karina saat dihubungi awak media, Rabu (15/4/2020).

Sayang, Karina Salim tidak membeberkan secara detil kondisi Twindy Rarasati. Sang aktris hanya mengatakan bahwa Twindy saat ini berada dalam kondisi baik dan sedang beristirahat.

“Lagi istirahat saja,” tuturnya.

Twindy Rarasati mengumumkan dirinya terpapar Covid-19 melalui Instagram. Twindy diduga tertular setelah ikut bertugas menangani pasien positif Covid-19.

“Teruntuk sahabat dan teman-teman yang masih melanjutkan perjuangan menghadapi pandemi ini, I'm sorry that I have to take a rest in this one. Sehat-sehat terus teman-teman semua,” kata dia.

Twindy Rarasati jadi artis Indonesia ketiga yang terpapar Covid-19. Dia menyusul Detri Warmanto dan Andrea Dian yang kini sudah dinyatakan sembuh.

(edh)