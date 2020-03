JAKARTA - Anang Hermansyah memutuskan untuk menutup sementara usahanya. Sebagai pemilik tempat karaoke yang berlokasi di beberapa kota besar Indonesia, suami dari Ashanty tersebut diketahui sengaja menutup usahanya yang berlokasi di Malang, Jawa Timur, hingga waktu yang belum dapat ditentukan.

"Kami segenap manajemen @anangfamilykaraoke Malang mengikuti aturan dari pemerintah kota Malang terkait COVID-19, maka terhitung mulai malam ini tutup sementara sampai adanya info lebih lanjut," tulis akun @anangfamilykaraoke di akun Instagram mereka pada Jumat, 20 Maret 2020.

"Terima kasih atas pengertiannya. Budayakan hidup bersih, sehat dan aman," sambungnya.

Sebelumnya, pihak manajemen karaoke milik Anang juga sudah sempat melakukan antisipasi terhdap virus corona dengan melakukan general cleaning. "Segenap manajemen @anangfamilykaraoke Malang memberitahukan bahwa tanggal 17 maret 2020 kami telah melakukan General Cleaning agar semua area tetap bersih dan mencegah meluasnya COVID-19," terang akun tersebut beberapa hari sebelumnya.

Baca Juga:

- Curhatan Anang Hermansyah Tak Suka Kebiasaan Ashanty saat di Rumah

- Pemeran Wiro Sableng, Abi Cancer Meninggal Dunia

Tidak hanya itu, pihak manajemen juga sudah sempat memberlakukan health check berupa pembersihan lokasi usaha secara berkala, termasuk menyediakan hand sanitizer. Akan tetapi, pada akhirnya menutup untuk sementara ussaha tersebut menjadi satu-satunya langkah baik yang dilakukan demi berkurangnya angka penderita virus corona di Indonesia.

"Selama masa pencegahan COVID-19 lebih luas, kami akan melakukan Health Check Policy," jelas mereka.

"Secara berkala kami akan membersihkan semua objek yang rentan, seperti meja, kursi, peralatan kitchen, bar. Dan juga kami menyediakan hand sanitizer untuk customer sebelum memasuki area. We sincerely apologize for any inconvenience caused," tutupnya.

(LID)