JAKARTA - Bercerai tak membuat Gading Marten dan Gisella Anastasia menjauh. Keduanya tetap berhubungan baik, bahkan kerap tampil bersama demi putri mereka, Gempita Nora Marten.

Seperti saat keduanya menghadiri pertunjukan balet sang putri, pada 15 Maret silam. Bahkan dalam foto tersebut, Gempi terlihat cantik mengenakan pakaian tutu dan tengah dicium oleh kedua orangtuanya.

“So proud of you Gem. Makin pinter, selalu bikin happy papa sama mama @gisel_la... we love you. Gemas sama ballerina cantik,” ungkap Gading Marten sebagai keterangan unggahannya.

Foto yang diunggah oleh aktor Love For Sale tersebut cukup membuat warganet menjadi baper. Bahkan kebanyakan dari mereka berharap agar Gading dan Gisel bisa kembali bersama demi Gempi.

Baca juga: Imbas Kasus Carding, Gisella Anastasia Hati-Hati Terima Endorsement

“Pengin Papa Gading sama Mama Isel balikan lagi kayak dulu,” kata akun Instagram @putry4582. Sementara akun @mella.ahmadmappe mengungkapkan, “Berharap rujuk. Kalian pasangan terbaik, anak juga lucu, cantik, dan pinter @gisel_la.”

Namun ada beberapa warganet pula yang mengapresiasi sikap Gisel dan Gading yang mengeyampingkan ego mereka demi anak. Warganet juga berharap, hubungan baik itu terus terpelihara ke depannya. “Bahagia melihatnya, walau takdirnya papa @gadiiing dan mama @gisel_la tidak bersama sebagai suami istri, tapi bisa menjadi kakak adik dalam membesarkan Gempi. Dan semoga papa @gadiiing bisa dapat jodoh yg terbaik. God bless you,” ungkap akun Instagram @artamiciani.* Baca juga: Imbas Virus Korona, Jessica Iskandar Khawatir Pernikahannya Batal