LOS ANGELES – Selena Gomez mengenang kembali momen ciuman pertamanya yang terjadi di usia 12 tahun. Mantan kekasih Justin Bieber itu rupanya memberikan ciuman pertamanya pada aktor Dylan Sprouse.

Hal tersebut diungkapkan aktris 27 tahun itu saat menjadi bintang tamu program The Kelly Clarkson Show, pada 7 Maret 2020. Dia mengungkapkan, ciuman tersebut terjadi di depan kamera saat dia menjadi bintang tamu di serial Disney Channel bersama Dylan dan Cole Sprouse pada 2006.

“Itu ciuman pertamaku! Itu adalah salah satu hari terburuk dalam hidupku,” ujar Selena Gomez.

Pelantun Lose You to Love Me tersebut menyebut, ciuman tersebut menjadi mimpi buruk baginya lantaran dia sebenarnya begitu tergila-gila dengan kembaran Dylan, Cole Sprouse. “Aku malah tidak bisa mencium Cole,” katanya.

Selena mengaku di usianya yang menginjak 12 tahun, dia begitu terobsesi dengan Cole Sprouse. Bahkan, dia menerima tawaran bermain dalam serial Disney Channel itu agar bisa lebih dekat dengan aktor Riverdale tersebut.*

(SIS)