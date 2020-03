SEOUL - Ong Seong Wu akan merilis mini album perdananya, 'LAYERS' pada 25 Maret 2020. Hal itu dibocorkan mantan personel Wanna One tersebut lewat teaser yang dirilis Fantagio pada 5 Maret 2020.

Fantagio pertama kali mengonfirmasi proyek solo perdana Ong Seong Wu, pada 14 Februari 2020. Konfirmasi itu menyusul perilisan single digital We Belong, pada 9 Januari silam.

Sayang, kala itu dia tak mempromosikan single tersebut dalam program musik di televisi. Karena itu, penggemar Ong Seong Wu berharap mini albumnya kali ini akan mendapatkan promosi yang memadai.

Di dunia akting, Ong Seong Wu dalam tahap negosiasi untuk membintangi drama baru JTBC, Chances of Going from Friends to Lovers. Serial tersebut berkisah tentang pria dan wanita mengalami cinta bertepuk sebelah tangan selama 10 tahun.

Serial tersebut akan disutradarai oleh Choi Sung Bum yang suksss menggarap My ID Is Gangnam Beauty dan Itaewon Class untuk JTBC. Mengutip OSEN, drama itu akan mulai syuting pada semester I 2020 dan tayang pada paruh kedua 2020.*

(SIS)