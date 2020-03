JAKARTA - Lyodra Ginting dan Tiara Anugrah pulang dengan menyandang gelar sebagai Juara Indonesian Idol. Keduanya sudah bertarung dan berproses menjadi dua calon terkuat sebagai pemenang.

Daniel Mananta sukses membuat ketegangan di dalam Studio RCTI+ memanas. Di hadapan para penggemarnya, Daniel menanyakan siapa yang layak menjadi The Next Indonesian Idol.

"Siapakah yang paling layak menjadi The Next Indonesian Idol? Apakah Lyodra? Atau Tiara? Setelah satu dekade, this is the ultimate result. Grand finalis, Lyodra dan Tiara, satu di antara mereka akan dinobatkan sebagai juara," kata Daniel Mananta.

Hasil voting selama satu pekan akhirnya memunculkan satu nama. Lyodra Ginting akhirnya resmi ditetapkan sebagai pemenang dari Indonesian Idol X.

"Indonesia memilih, Lyodra sebagai juara Indonesian Idol X," seru Daniel disambut dengan tepuk tangan meriah dari penonton.

Tangis haru pecah ketika Daniel Mananta menyebutkan Lyodra sebagai pemenang. Lyodra pun langsung memeluk Tiara yang menjadi rivalnya di babak Grand Final.

Lyodra Ginting tampil memukau sepanjang musim kesepuluh Indonesian Idol. Penampilannya selalu menawan dan mendapatkan banyak standing ovation dari para juri.

