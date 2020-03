LOS ANGELES - BTS kembali mengukir prestasi. Boyband asal Korea Selatan ini berhasil memuncaki tangga musik Billboard 200 melalui album terbaru mereka, Map of the Soul: 7.

Dilansir Okezone dari Billboard pada Selasa (3/3/2020), berdasarkan data Nielsen, Map of the Soul: 7 memperoleh penjualan setara 422.000 unit album selama sepekan sejak rilis hingga 27 Februari 2020 untuk di Amerika Serikat.

Dari 422.000 unit penjualan, 347.000 didapat dari penjualan album fisik. Sementara sisanya, 48.000 dari unit streaming equivalent albums (SEA) dan 26.000 dari track equivalent albums (TEA). Jumlah SEA tersebut setara dengan 74,79 juta kali streaming pada 20 lagu di album Map of the Soul: 7.

Dengan perolehan tersebut, Map of the Soul: 7 menjadi penjualan terbesar dalam pekan rilisnya di 2020. Harry Styles menjadi pemegang angka terbesar pada 2019 lalu lewat Fine Line pada 2019 lalu dengan 478,000 sepanjang pekan pertama perilisannya.

Baca Juga:

- BTS Batal Konser, ARMY Donasikan Refund Tiket Map of the Soul: 7

- Anang Hermansyah dan Ari Lasso Salah Sebut Nama Tiara di Atas Panggung

Pencapaian ini menandai ke-4 kalinya BTS meraih posisi puncak Billboard 200 Chart. Sebelum Map of the Soul: 7, BTS memimpin Billboard 200 dengan tiga album terakhirnya yakni Map of the Soul: Persona (2019), Love Yourself: Answer (September 2018) dan Love Yourself: Tear (Juni 2018).

Billboard mengatakan grup yang berhasil memuncaki chart sebanyak empat kali dalam kurun waktu lebih cepat dari BTS adalah The Beatles, dengan waktu satu tahun lima bulan (30 Juli 1966 hingga 6 Januari 1968) dan The Monkees yang membutuhkan satu tahun dan 21 hari (12 November 1966 hingga 2 Desember 1967).

Map of the Soul: 7 resmi dirilis pada 21 Februari 2020. Big Hit Entertainment mengungkapkan bahwa album yang memiliki 20 daftar lagu tersebut merupakan kelanjutan dari konsep seri album terdahulunya, Map of the Soul.

(LID)