JAKARTA – Dua finalis Indonesian Idol, Lyodra dan Tiara membuka babak result Grand Final Indonesian Idol, Senin (2/3/2020) lewat hits Don’t Give Up On Me. Bukan hanya itu, malam spesial ini juga menyuguhkan aksi panggung dari Noah yang membawakan single Hanya Mimpi.

Digelarnya result Grand Final Indonesian Idol 2020 disebut Ari Lasso sukses mencetak dua rekor.

“Ada usia termuda dan rekor lain adalah grand finalisnya perempuan,” ujar Ari Lasso.

Capaian ini juga didukung juri lain, Maia Estianty. Musisi 44 tahun itu menyebutkan, Lyodra dan Tiara siap bersaing bukan hanya di Indonesian Idol tapi juga skala musik Tanah Air.

“Kami berlima (juri) memilih dengan hati dan logika, sampai akhirnya mereka ada di sini. Saya yakin Lyodra dan Tiara siap dilempar ke industri musik Indonesia,” imbuh Maia.

Lyodra dan Tiara akan bersaing ke dalam dua babak yaitu Final Campaign dan Song Of My Life. Di babak itu, dua finalis ini akan berkolaborasi dengan penyanyi Tanah Air.

Lyodra misalnya, berduet dengan Lea SImanjuntak dan JFlow dengan lagu Biring Manggis dan Sik Sik Sibatumanikam. Serta Tiara yang unjuk gigi bersama pedangdut Nella Kharisma dan rapper Saykoji menyanyikan Pamer Bojo.

Sementara pada tantangan Song of My Life, Lyodra membawakan And I’m Telling You I’m Not Going. Disusul penampilan Tiara lewat hits I Surrender.

(kem)