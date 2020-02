- Peredaran barang haram narkoba, diketahui telah menimpa cukup banyak selebriti di tanah air. Yang terbaru, model majalah dewasa, Vitalia Sesha, diketahui kembali tertangkap narkoba di kawasan Pademangan pada 24 Februari 2020. Dari penangkapannya, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 0,63 gram beserta alat hisap, serta 4 butir pil happy five.

Tertangkapnya model Vitalia Sesha lantaran kasus penyalahgunaan narkoba, rupanya sempat membuat pedangdut Dewi Perssik merasa syok. Pasalnya, tak lama setelah foto Vitalia saat menggunakan masker tersebar, banyak masyarakat yang menduga bahwa wanita dibalik masker tersebut ialah sosok Dewi Perssik.

"Dewi persik?," tulis shariiina.alrr.

Baca Juga: Dewi Perssik Bingung Kaca Rumah Pecah Tanpa Sebab

"Kok kayak dewi persik ya???," tulis kadeklistia94.

Melalui akun Instagram, istri dari Angga Wijaya tersebut mengkonfirmasi bahwa dirinya tak akan mungkin menggunakan narkoba. Selain karena memiliki anak, ia juga mengaku tidak akan mungkin pernah mengecewakan orang tuanya.

"Dewi perssik ? Atau apalah banyak yang menyangka awalnya itu saya... saya baru bangun tidur.. habis latihan ini dan itu buat persiapan concert Agustus, dan saya insyaallah nggak akan kecewakan orang tua saya dengan barang begituan (narkoba)," ujar Dewi Perssik pada keterangan foto.

"Walaupun saya diundang menyanyi di club atau cafe, yaitu hanya 1 jam perform, after itu saya tipe seorang ibu yang harus segera pulang ke rumah, karena anak saya, mas @felicegabriel9_real menunggu. Insyaallah tenang aja.. Saya nggak akan kecewakan ortu, depelovers dimanapun kalian berada. Yuk sama-sama yakinkan diri kita 'SAY NO TO DRUGS' NKRI harga mati," lanjutnya.