JAKARTA – Tinggal menghitung jam, Grand Final Indonesian Idol yang mempertemukan Lyodra dan Tiara digelar. Keduanya siap duel pada Senin (24/2/2020) pukul 21.00 WIB memperebutkan juara Indonesian Idol.

Lyodra dan Tiara akan menyanyikan empat lagu, di mana dua lagu merupakan kolaborasi dengan bintang tamu Admesh, Denny Cakman serta Ahmad Dhani. Serta lainnya penampilan solo dua finalis Grand Final Indonesian Idol ini dan lagu kemenangan mereka di Indonesian Idol.

Selain aksi panggung dari peserta, yang tidak boleh dilewatkan adalah duet maut sang raja dangdut, Rhoma Irama serta Novia, finalis Indonesian Idol. Dewa 19 juga siap memeriahkan studio RCTI lewat tembang kenangan mereka.

Hal lain yang menjadi daya tarik Indonesian Idol yakni hadirnya para juri. Mereka diantaranya Maia Estianty, Judika, Anang Hermansyah serta Ari Lasso.

Sementara itu Bunga Citra Lestari harus absen lantaran tengah mengadakan tahlilan 7 hari sang suami, Ashraf Sinclair. Namun jangan khawatir, absennya Bunga Citra Lestari akan digantikan Rossa sebagai juri tamu.

Berikut bocoran lagu yang akan dinyanyikan Lyodra dan Tiara dalam malam Grand Final Indonesian Idol.

Part 1

Andmesh X Lyodra – Jangan Rubah Takdirku

Denny Caknan X Tiara – Kartonyono Medot Janji

Part 2

Ahmad Dhani X Lyodra – Cinta ‘Kan Membawamu

Ahmad Dhani X Tiara – Kangen

Part 3

Tiara – Greatest Love of All

Lyodra – I’d Do Anything For Love

Part 4

Lyodra – Gemintang Hatiku (Single Kemenangan)

Tiara – Gemintang Hatiku (Single Kemenangan)