JAKARTA - Java Jazz Festival 2020 yang akan digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 28 Februari hingga 1 Maret akan dimeriakan oleh penampilan tiga solois perempuan. Mereka adalah Abigail Cantika, Faye Risakotta, dan KRLY.

Ketiga penyanyi muda berbakat ini akan menampilkan penampilan spesial. Abigail Cantika, misalnya. Ia pertama kali tampil sebagai solois selepas GAC vakum.

Perempuan 26 tahun ini menyiapkan penampilan yang disebutnya 'Gift from Cancer' sesuai dengan zodiaknya. Dalam kesempatan itu, ia akan menggandeng serta tiga penyanyi pria.

"Gue akan ajak tiga vokalis cowok favorit gue, Pamungkas, Gamaliel sama Teza sumendra di penampilan gue," ungkap Cantika di Capital Place, Jakarta Selatan.

Panggung Java Jazz Festival 2020 juga menjadi pengalaman pertama bagi Faye Risakotta dan KRLY. Mereka tidak menyangka bisa tampil dalam festival jazz yang sudah berlangsung sejak 2005 tersebut.

"Aku bangga bisa bermain di Java Jazz. Tahun lalu enggak sempat nonton Java Jazz, tapi papaku bilang tahun depan kamu pasti ke Java Jazz, bahkan sekarang tampil," kata Faye.

"Aku sih merasa beruntung, tahun lalu aku volunteer di Java Jazz. Sempat bilang, tahun ini volunteer dulu ya, tahun depan main di Java Jazz dan kejadian," ujar KRLY.

Mengangkat tema 'Reedem Yourself Through Music', Sandy Widharna selaku Program Team PT Java Festival Production mengatakan bahwa Java Jazz Festival 2020 ini ingin menciptakan kesan bagi penonton lewat suasana bersama para musisi.

"Yang pengin kita tinggalkan buat penonton adalah merasakan pengalaman dari festival itu sendiri. Bisa merasakan suasana dengan musisinya," kata Sandy

Bintang tamu spesial yang dipersembahkan oleh Java Jazz Festival 2020 yaitu The Jacksons dan Omar Apollo. Selain dua musisi tersebut, bakal ada Benny Mustafa N Jongens, Dwiki Dharmawan feat. Nadin Amizah, Jay Som, Jeff Lorber Fusion Trio, KRLY, Maya Hasan, Michael Paulo & Gregg Karukas feat Melissa Manchester, dan Michael White.

Selanjutnya ada MLDJazzProject feat. Potret, Fariz RM & Humania, Nita Aartsen Quintet, Nusantero, Pamungkas, Paulinho Garcia, Phil Perry, RINI, Ron King Big Band, The Steve McQueens, United States Air Force Band of the Pacific, Yongky Vincent, dan sebagainya.