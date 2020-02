LOS ANGELES - Billie Eilish akhirnya merilis soundtrack film James Bond ke-25 bertajuk No Time To Die. Hits tersebut diperkenalkan Eilish pada 13 Februari waktu setempat atau Jumat (14/2/2020) WIB melalui channel YouTube VEVO dalam bentuk audio.

Soundtrack No Time to Die langsung mendapat respons positif. Baru 6 jam rilis, video itu sudah disaksikan lebih dari 2,6 juta pengguna YouTube.

Melansir BBC, lagu tersebut bernuansa balada yang dramatis, memperdengarkan keresahan yang seolah mengisyaratkan plot dari cerita James Bond berpusat pada pengkhianatan pada agen rahasia tersebut.

Sutradara James Bond 25, Cary Fukunaga menjelaskan beberapa musisi sempat masuk daftar kandidat untuk menyanyikan lagu tema James Bond: No Time To Die. Namun pasangan adik kakak, Billie Eilish dan Finneas O'Connell lah yang akhirnya dipercaya.

“Integritas dan bakat kreatif Eilish dan Finneas tidak ada duanya. Aku tidak sabar menunggu penonton mendengar apa yang mereka bawa. Sebuah nuansa baru dan vokal yang bakal menggemakan untuk generasi mendatang,” ujar Fukunaga dikutip dari NME.

Lagu ini bukan hanya hasil kolaborasi Billie Eilish dan Finneas. Stephen Lipson turut memproduksi dengan aransemen orchestra dari Hans Zimmer dan Matt Dunkley, serta gitar dari Johnny Marr.

Bersamaan dengan perilisan soundtrack No Time to Die, video pendek terbaru dari James Bond 25 juga dirilis. Ini menjadi video pertama James Bond 25 dengan lagu No Time to Die sebagai backsound.

Penasaran seperti apa petualangan sang agen? Harap bersabar karena James Bond: No Time To Die baru akan tayang pada 10 April mendatang.

