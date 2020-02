Pemain film Natalie Portman menarik perhatian para tamu di acara Penghargaan Piala Oscar 2020 yang berlangsung di Dolby Theatre Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu (9/2/2020) waktu setempat.

Sang aktris yang pernah memenangkan piala untuk kategori Best Actress pada 2011 untuk Film Black Swan mengenakan gaun Dior hitam dengan kombinasi emas di acara tahunan ke-92 Academy Awards. Di bagian pinggir gaun dibordir dengan nama-nama sutradara perempuan.

Mereka yang tertera di gaun itu antara lain Greta Gerwig (Little Women), Lorene Scafaria (Hustlers), Lulu Wang (The Farewell) dan Marielle Heller (A Beautiful Day in the Neighborhood).

Natalie ingin mengenal para wanita dengan cara yang sedikit tersamar,”ujarnya seperti dikuitp dari USA Today, Senin (10/2/2020).

Setidaknya dalam 2 tahun terakhir ini, ada 5 sutradara pria yang menjadi nominator di Piala Oscar dan tahun ini hanya satu orang dari luar Amerika yakni Bong Joon-ho (Film Parasite) yang lainnya Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood), Todd Phillips (Joker) dan Martin Scorsese (The Irishman).

Sepanjang sejarah, selama 92 kali diadakannya Academy Award, hanya lima wanita yang pernah dinominasikan menjadi Sutradara Terbaik. Hanya satu yang menang : Kathryn Bigelow pada 2009 dalam film “The Hurt Locker”.

(ABD)