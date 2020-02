JAKARTA - Grup vokal asal Amerika Serikat, 98 Degrees diketahui akan tampil dalam Love Fest 2020. Acara tersebut akan digelar pada 21 hingga 22 Februari 2020 mendatang di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Sayangnya beberapa hari sebelum festival musik itu dihelat, melalui akum Twitter resmi milik Jeff Timons, 98 Degress mengumumkan akan menunda semua jadwal mereka tampil di Asia, termasuk Love Fest.

Alasan kesehatan, yang mengarah pada wabah virus korona, menjadi penyebab grup yang digawangi oleh Jeff Timmons, Nick Lachey, Drew Lachey, dan Justin Jeffre ini menunda agenda mereka di Asia hingga Mei 2020.

"Dikarenakan oleh berlakunya larangan berpergian yang disebabkan oleh kondisi kesehatan internasional yang darurat saat ini, kami mengganti jadwal tampil kami di Asia," tulisnya.

"Kesehatan dan keselamatan penggemar kami adalah prioritas utama kami saat ini. Oleh karenanya, kami melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk semua penonton konser di seluruh wilayah," sambungnya.

Due to travel restrictions resulting from the current international health emergency, our dates in Asia have been rescheduled. The health and safety of our fans is our utmost priority as we take these necessary precautions for all concert goers throughout the region. pic.twitter.com/wu8hwS1trE— Jeff Timmons (@JeffTimmons) February 6, 2020